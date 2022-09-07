وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تختتم برنامج "رأب الفجوة" للصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للتمريض تفتتح دورة بعنوان "التعليم السريري للقابلات" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستضيف فريق مبادرة تعزيز القيم والسلوكيات نحو خدمة أفضل وكالة الرأي الفلسطينية تصميم "صرصور سايبورغ" يمكن توجيهه عن بعد! وكالة الرأي الفلسطينية لهذا السبب.. يحتاج مستخدمو "كروم" تثبيت آخر تحديث للمتصفح وكالة الرأي الفلسطينية تنبيه "واتس آب": هاتفك "آيفون" قد يُحظر من إرسال الرسائل الشهر المقبل! وكالة الرأي الفلسطينية نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف وكالة الرأي الفلسطينية توغل وأعمال تجريف للاحتلال شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية علماء الآثار يكتشفون أدلة هائلة على الصيد في عصور ما قبل التاريخ
أخبار » أخبار الأسرى

المعتقلان أحمد وعدال موسى يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الـ31

07 أيلول / سبتمبر 2022 09:07

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وقال نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن المعتقل أحمد نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

علماً أن المحكمة رفضت استئناف تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما) القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

يشار إلى أن أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟