الادارة العامة للتمريض تفتتح دورة بعنوان "التعليم السريري للقابلات"

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للتمريض اليوم الثلاثاء دورة جديدة ل (٣٠) قابلة من مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الاولية والجامعات والمستشفيات الخاصة ومراكز وكالة الغوث الصحية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في غزة.



وأثنى نائب مدير عام التمريض د. إبراهيم منصور التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وحالة القناعة المشتركة بأهمية الارتقاء بالقابلة علميا ومهنيا وانعكاسه على مستوى الجودة الصحية المقدمة للمرأة في أقسام الولادة وصحة المرأة.



من جانبها، اشادت د. مي أبو مغيصب من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غزة بالدور الكبير للقابلات في منظومة العمل الصحي الموجه للمرأة ومساهمتها في تحسين مؤشرات المراضة والوفيات عند الامهات اثناء عملية الميلاد وبعدها مؤكدة على أهمية استمرار الدورات وتطبيق ما تتلقاه القابلة على ارض الميدان.



يذكر أن كلا من د. سامر النواجحة وأ. نائلة المصري قاما بتقديم المحاضرات للقابلات الملتحقات بالدورة في اجواء من التفاعل المشترك وتبادل الخبرات.