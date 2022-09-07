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"الشاباك" يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة

07 أيلول / سبتمبر 2022 10:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

أعلن  ما يسمى بجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 7 شبان من مدينة عكا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وتم اعتقال الشبان وفق اعلام الاحتلال على خلفية أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، فيش أيار/ مايو 2021.

والشبان هم راني فيران، ومحمد حماد، وأيمن زلفي، وهيثم عوض، وصالح مجيد، وقصي عباس، وأدهم بشير، واعتقلهم الشاباك والشرطة بزعم مشاركتهم بالاعتداء على إسرائيلي يدعى مور غناشفيلي، يوم 12 أيار 2021، خلال هبة الكرامة.

وأعلن الشاباك أنه اعتقل وحقق في الأشهر الأخيرة مع خمسة شبان آخرين بشبهة المشاركة في الاعتداء على مور غناشفيلي، قبل أكثر من عام.

 

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