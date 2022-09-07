حماس تنعى شهيد طوباس وتدعو لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال

غزة - الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد يونس غسَّان تايه (21 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ ملحمة الضفّة المحتلة متواصلة بكل قوّة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.

وأضافت: "إننا نزفّ إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد يونس غسَّان تايه (21 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاصة صهيونية مباشرة في القلب، خلال المواجهات التي اندلعت بعد اقتحام قوّات الاحتلال مدينة طوباس صباح اليوم".

وعبّرت عن فخرها واعتزازها بقوافل شهداء شعبنا الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق أمام شعبنا لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة.

وأكدت الحركة أنَّ الملحمة البطولية التي تصنعها اليوم الضفة الغربية المحتلة، بتلاحم رجالها ونسائها وشبابها في مواجهة إجرام الاحتلال وعدوانه، والتصدّي لقطعان مستوطنيه، وهي تقدّم في ذلك التضحيات والشهداء، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها.

ودعت جماهير شعبنا على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها، مؤكدة أنها تشدّ على أيادي الأبطال ثوّار الضفة لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.