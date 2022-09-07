وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطناً ويعتقله في قرية سالم شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الأسرى": إهمال طبي متعمد بحق المعتقلين مطر وصبيح وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد ومؤسسة المقاييس تنظم دورة تدريبية لفحص الصهاريج الخاصة بالوقود وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والعمل تختتمان الحملة التفتيشية على المنشآت الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد طوباس وتدعو لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الشاباك" يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يضرب بقوة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يعود بفوز ساحق من اشبيلية بفضل ثنائية هالاند وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يتعادل 1-1 مع سالزبورج في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى شهيد طوباس وتدعو لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال

07 أيلول / سبتمبر 2022 10:54

شهيد طوباس
شهيد طوباس

غزة - الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد يونس غسَّان تايه (21 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ ملحمة الضفّة المحتلة متواصلة بكل قوّة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.

وأضافت: "إننا نزفّ إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد يونس غسَّان تايه (21 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاصة صهيونية مباشرة في القلب، خلال المواجهات التي اندلعت بعد اقتحام قوّات الاحتلال مدينة طوباس صباح اليوم".

وعبّرت عن فخرها واعتزازها بقوافل شهداء شعبنا الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق أمام شعبنا لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة.

وأكدت الحركة أنَّ الملحمة البطولية التي تصنعها اليوم الضفة الغربية المحتلة، بتلاحم رجالها ونسائها وشبابها في مواجهة إجرام الاحتلال وعدوانه، والتصدّي لقطعان مستوطنيه، وهي تقدّم في ذلك التضحيات والشهداء، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها.

ودعت جماهير شعبنا على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها، مؤكدة أنها تشدّ على أيادي الأبطال ثوّار الضفة لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟