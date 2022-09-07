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للمرة 206 .. الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل

07 أيلول / سبتمبر 2022 12:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النقب المحتل - الرأي

هدمت آليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ 206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، رغم موجة الحر الشديد.

وهذه المرة العاشرة على التوالي منذ مطلع العام 2022 التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام العراقيب، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021، ويعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

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