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قوات الاحتلال تهدم ثلاث مزارع للمواشي في بلدة عناتا بالقدس

07 أيلول / سبتمبر 2022 04:29

القدس المحتلة- الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، ثلاثة مزارع للمواشي في بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت 3 مزارع للمواشي في الأراضي الوقفية المُؤجرة عند مدخل عناتا بمدينة القدس.

وأفاد رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي لمصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال هدمت مزرعة للخيول تعود ملكيتها للمواطن محمود الشيخ، وأخريين للأغنام والدواجن تعود ملكيتهما للمواطن نجاتي دعنا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف أراضي المواطنين منذ سنوات عديدة، من خلال عمليات الهدم، والاستيلاء، لمنع أي تجمع فلسطيني فيها.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

وتُشكّل انتهاكات الاحتلال خرقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

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