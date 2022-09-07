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غانتس يرد على الطلب الأمريكي بشأن تعليمات إطلاق النار

07 أيلول / سبتمبر 2022 08:52

الداخل المحتل- الرأي

ردّ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بأنها ستواصل الضغط على "إسرائيل" لتغيّر سياساتها بخصوص قواعد الاشتباك في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال زيارة غانتس صباح اليوم، إلى "شعبة المخابرات"، مع مايسمى رئيس جهاز الأمن القومي اللواء أهارون حاليفا، وذلك عقب "التحقيق العسكري" في مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقال غانتس، في مجمل ردّه، إن رئيس أركان الجيش، هو وحده من يقرِّر "تعليمات إطلاق النار (قواعد الاشتباك)".

وأضاف: "رئيس الأركان، هو وحده من يقرر، وسيواصل تحديد التعليمات ب فتح النار وفقًا للاحتياجات العملياتية وقيم الجيش"، مشددًا على عدم التدخل السياسي في هذا الأمر. وفق وسائل إعلام عبرية.

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