6 نصائح للحفاظ على برودة الجسم خلال فصل الصيف

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى جميع أنحاء البلاد فى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وهناك عدة طرق للاستعداد لموجات الحر خلال فصل الصيف، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن عدد الأشخاص المعرضين لموجات الحر زاد بنحو 125 مليونا بين عامى 2000 و2016، وفقا لما نشره موقع healthline.

وللاستعداد للحرارة الشديدة ضع فى اعتبارك النصائح التالية للبقاء آمنًا وباردًا..

1. افهم كيف تؤثر الحرارة على الجسم

تساهم العوامل البيئية مثل الطقس وحرارة الجسم الداخلية الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائى فى كيفية تسخين الجسم، وعندما يصبح الجسم ساخنًا يمكن أن تزيد درجة حرارة الجسم من معدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى الجلد لأن الأوعية الدموية تتمدد لزيادة التعرق.

وعندما يكون الجسم غير قادر على تنظيم درجة حرارته بسبب الحرارة الشديدة، يمكن أن يسبب ذلك المرض، بما فى ذلك الإجهاد الحرارى، وضربة الشمس، وارتفاع الحرارة، حسب منظمة الصحة العالمية.

2. التخطيط المسبق لمواجهة الحرارة الشديدة

التخطيط المسبق يمكن أن يساعد الناس فى كثير من الأحيان على تجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة، وقبل أن تنطلق فى الحر، يجب أن تفكر وتبحث فيما يلي:

ما هى درجة الحرارة؟

ما هى المدة التى سأكون فيها بالخارج فى الحر؟

هل سيكون هناك ظل من الشمس؟

3. ابحث عن الظل والحماية

إذا كنت تخطط للبقاء بالخارج لفترة من الوقت، فتأكد من وجود مكان يوفر الظل، مثل الأشجار أو منطقة نزهة مغطاة، ووالأفضل من ذلك كله ، إذا كان هناك مبنى به مكيف هواء ، فخطط لأوقات محددة للدخول إلى الداخل قليلًا.

4. ابق رطبًا

يساعد الترطيب الجسم في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية.

5. تمرن بحذر

إذا كنت منخرطًا فى نشاط مثل المشى لمسافات طويلة أو ممارسة رياضة فى الجو الحار يجب التأكد من شرب الماء قبل ممارسة الرياضة.

6. تعرف على علامات الإجهاد الحرارى والسكتة الدماغية

إن إدراك الأعراض التى قد تشير إلى مرض خطير مرتبط بالحرارة، ويمكن أن يساعدك في طلب الرعاية عند الحاجة، وهناك شرطان يجب أن تكون على دراية خاصة بهما:

يحدث الإجهاد الحرارى عندما يفقد الجسم الكثير من الماء والملح، وعادةً من خلال التعرق المفرط.

تحدث ضربة الشمس عندما لا يستطيع الجسم التحكم في درجة حرارته ولا يستطيع أن يبرد من خلال التعرق.