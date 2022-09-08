توغل عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

الوسطى- الرأي

توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، أ، 8 آليات "إسرائيلية" توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج.