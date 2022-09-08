توغل عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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08 أيلول / سبتمبر 2022 08:58
الوسطى- الرأي
توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.
وأفادت مصادر محلية، أ، 8 آليات "إسرائيلية" توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج.
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