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توغل عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق الوسطى

08 أيلول / سبتمبر 2022 08:58

الوسطى- الرأي

توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، أ، 8 آليات "إسرائيلية" توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج.

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