مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.