مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

القدس المحتلة- الرأي
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.
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08 أيلول / سبتمبر 2022 09:50
القدس المحتلة- الرأي
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.
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