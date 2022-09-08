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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

08 أيلول / سبتمبر 2022 09:50

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.

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