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التعليم يتابع سير برنامج غرس وتعزيز القيم في مدارس غرب غزة

08 أيلول / سبتمبر 2022 10:12

غزة- الرأي

تابع مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو يرافقه وفد من المديرية ضم الأستاذ تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي، والأستاذ محمد كباجة مشرف النشاط الثقافي وذلك للوقوف على مدى سير برنامج غرس القيم والسلوك للعام 2022/2023.

وفي كلمة للأستاذ حمدي الدلو في طابور الصباح أثنى على سير البرنامج في مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة مدرسة كفر قاسم مشدداً على رسالة وزارة التربية والتعليم ودورها في ترسيخ وتعزيز القيم السامية في نفوس الطلبة.

وأكد الأستاذ حمدي الدلو أن التربية والتعليم يسيران في خطين متلازمين وأنه لا قيمة للتعليم بدون تربية قويمة تتضمن غرس القيم الحميدة التي لا يستقيم المجتمع بدونها.

وأردف الأستاذ حمدي الدلو أن مديرية التربية والتعليم غرب غزة تولي هذا البرنامج اهتماماً كبيراً وذلك تأكيداً على مدى أهميته وضرورة تطبيقه على أكمل وجه.

وتخلل الزيارة تكريم أفضل عشرة طالبات ملتزمات بالحجاب وذلك ضمن تعزيز قيمة الهندام والمظهر الحسن والالتزام باللبس الشرعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت برنامج غرس القيم والسلوك للعام الثاني على التوالي انطلاقا من رسالتها الرامية إلى بناء الشخصية المتكاملة والقادرة على حمل الرسالة.

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