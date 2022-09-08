وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يتابع سير برنامج غرس وتعزيز القيم في مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الفني يعقد اجتماعه الدوري مع بداية العام القضائي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنظم ورشة عمل حول آلية مشاركة الطلبة في مسابقة الأولمبياد وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يجتمع مع وفد من عائلة المغدور ياسر صلاح وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يسقط مجدداً في نابولي وأياكس يسحق رينجرز برباعية وكالة الرأي الفلسطينية هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات استثنائية! وكالة الرأي الفلسطينية رواد فضاء ناسا تظهر علامات على حدوث طفرات في الحمض النووي! وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": تكريم الأندية ومكافآت مالية للأبطال الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 7 حـوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تشرع بتمديد شبكات وخطوط مياه للمدينة

08 أيلول / سبتمبر 2022 10:26

الوسطى- الرأي

شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بأعمال مشروع تمديد شبكات وخطوط مياه ناقلة بالمدينة، عبر منحة من البنك الدولي من خلال سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل، وتنفيذ شركة سقا وخضري للمقاولات بميزانية قدرها 4,000,000 دولار.

وأوضح م. رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي أنه تم البدء بأعمال الحفر وتركيب الخطوط، لافتاً أنه سيتم تمديد ما يقارب 12,000 متر طولي من الخطوط الناقلة والتي سيتم من خلالها توصيل المياه من الخزانات الى جميع مناطق المدينة خلال مدة المشروع، بالإضافة الى تأهيل 4 خزانات رئيسية في المدينة وتجهيزها لاستقبال المياه المحلاة وخلطها ومن ثم توزيعها على أحياء المدينة، وأضاف: كما سيتم إعادة تأهيل 6 من آبار المياه لتحسين ادائها.

والجدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار الخطة العامة التي وضعتها بلدية دير البلح لتحسين كمية وجودة المياه الواصلة للمواطنين، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال عام.

دير 3 دير 1 دير 4 دير
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟