"الإحصاء": معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

رام الله - الرأي

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.3% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2021.

وقال جهاز الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، إن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في اراضي الـ48، بلغ 3.6% في العام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز).

وتعرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، اذ انخفض معدل الأمية بين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) من %13.9 عام 1997 إلى 2.3% عام 2021، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% عام 1997 إلى 1.2% عام 2021، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.5% لنفس الفترة.

وانخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 5.2% عام 2021، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.​

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.3% (16.2 ألف أمي وأميّة) و2.5% في المخيمات (6.8 ألف أمي وأميّة) و2.1% في التجمعات الحضرية (52.4 ألف أمي وأميّة) عام 2021.

وحسب بيانات وزارة التربية والتعليم فإن عدد مراكز محو الأمية في فلسطين بلغت 26 مركزاً، بواقع 5 مراكز في الضفة الغربية و21 مركزاً في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2021/2020، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 663 طالبا وطالبة، منهم 418 ذكراً و245 أنثى.