وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بخانيونس تعزز تعاونها مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي يختتم الاشراف على مشروع إدارة النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يُنفذ 195 مهمة خلال أغسطس شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُنفذ أعمال صيانة في مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يستقبل أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر وكالة الرأي الفلسطينية "مُديرية داخلية رفح" تُصدر أكثر من 5 آلاف مُعاملة خـلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تُصدر 59 ألف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة لتجار الذهب والمعادن الثمينة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة المواصلات يطلع على سير العمل بمركز ترخيص الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين

08 أيلول / سبتمبر 2022 12:36

السياحة استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين
السياحة استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن اكتشاف قصر تاريخي فاخر يعود للفترة الإسلامية المبكرة في النقب بمدينة رهط، دليل إضافي على تجذر الوجود الحضاري الإسلامي في فلسطين منذ القدم. 

وكانت قد أعلنت ما يسمي سلطة الآثار الإسرائيلية ، عن اكتشاف قصر أثرى فاخر بُني وسط مجمع سكني يحتوي على معالم اثرية لأثرياء   يعود إلى 1200 عام.

ويحتوي القصر على 4 أروقة وقاعات وغرف معيشة وآبار وأفران ضخمة وأراضٍ رخامية وزخارف وأدوات طهي ثمينة .

ومن بين الآثارالمكتشَفة، في القصر الذي عُثر عليه على عمق خمسة أمتار بالقرب من مدينة رهط التي يسكنها فلسطينيو 48، آبار حُفرت بالصخر على عمق ثلاثة أمتار، وأوانٍ فخارية مزججة.

وبُني القصر الأثري بحرفية عالية الدقة، إذ اكتُشف أنه كان يحتوي على وسائل تهوية وتبريد من خلال آلية بناء الأقواس التي لا تزال تصدح بعظم وتقدم فنون الحضارة والعمارة الإسلامية .
 
وأشار علماء الآثار إلى أن أجزاءً من القصر لم تُكتشَف بعد، خصوصاً ما يتعلق بمعالم تشير إلى أن القصر يحتوي على أقبية حجرية بُنيت بدقة، كان الغرض منها السماح بتخزين المواد الغذائية وكذلك إتاحة المجال أمام سكان القصر للسير تحته والوصول إلى بعض المرافق.

يذكر أن القصر المكتشف يقع في منقطة أثرية تحت السيطرة الإسرائيلية وقد سبق أن اكتُشف فيها مسجد تاريخي اموي قبل شهر، وكذلك تم اكتشاف مسجد اثري سابق عام 2019 في المنطقة ذاتها

السياحة استمرارية الاكتشافات الأثرية بالنقب تؤكد الحق التاريخي لفلسطين 0cbbf717-d5ed-4bae-9f95-aa5d79072243 d2d10a4f-f291-4f41-a80a-626673b12244 a6433a7d-a2b1-46b3-af9f-73ffb255a5af 63b1974e-a2c4-47aa-ae3a-0352517b2a5e b7c7b0e4-06d0-4048-96c7-b7ff70420cde
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟