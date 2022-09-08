برهوم: تصريحات "لابيد" تكشف الإصرار على الجرائم الممنهجة بحق شعبنا

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أنَّ تصريحات رئيس وزراء الاحتلال "يائير لابيد" التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّداً إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة.

وقال برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تصريحات لابيد تُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة.

وحذّر قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد برهوم، أنه مهما بلغت وحشية جرائم الاحتلال فإنها لن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.