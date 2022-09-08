الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في سلوان

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء بدون ترخيص .
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت الشاب عصام شرف على هدم منزله ذاتيا، في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
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08 أيلول / سبتمبر 2022 07:26
القدس المحتلة - الرأي
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء بدون ترخيص .
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت الشاب عصام شرف على هدم منزله ذاتيا، في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.