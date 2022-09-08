الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في سلوان

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء بدون ترخيص .

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت الشاب عصام شرف على هدم منزله ذاتيا، في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.