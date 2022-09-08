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الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله في سلوان

08 أيلول / سبتمبر 2022 07:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء بدون ترخيص .

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت الشاب عصام شرف على هدم منزله ذاتيا، في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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