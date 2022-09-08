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6 إصابات إحداها بالرصاص الحي باعتداء للمستوطنين شمال رام الله

08 أيلول / سبتمبر 2022 08:44

أحد المصابين جراء اعتداء المستوطنين
أحد المصابين جراء اعتداء المستوطنين

رام الله - الرأي

أصيب، مساء اليوم الخميس، مواطن بالرصاص الحي في يده، و5 آخرون برضوض وكسور، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 20 مستوطنا ملثمين ومسلحين، وبحماية من جيش الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي واعتدوا بالضرب على عدد من أهالي البلدة الذين حاولوا التوجه الى أراضيهم لزراعتها بأشجار الزيتون في منطقة الرفيد، ردا على قيام المستوطنين بجرفها للاستيلاء عليها قبل أيام.

وأضافت المصادر أن أحد المواطنين أصيب بالرصاص الحي بصورة مباشرة باليد، إضافة الى تسجيل خمس إصابات بكسور ورضوض لمواطنين مسنين تم تحويلهما الى المستشفى، ورئيس بلدية سنجل معتز طوافشة وعضوين في المجلس البلدي.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا على ممتلكات المواطنين، وحطموا 5 سيارات بشكل كامل.

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