5 عناصر أساسية تحتاجها فى نظامك الغذائى

يجب أن يكون الحصول على نظام غذائي مغذٍ على رأس أولوياتنا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحتنا، من المهم جدًا أن نحصل على العناصر الغذائية الصحية، بالكمية المناسبة للحفاظ على صحة أجسامنا، وفقًا لدراسات مختلفة نُشرت على مر السنين، ويمكن لنظام غذائي صحي ومغذٍ أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، إذا اقترنت بالتمارين الرياضية المنتظمة، فيمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، من خلال إدراج 5 عناصر غذائية في نظامك الغذائي لجعله نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

1. الدهون الغذائية

تعتبر الدهون المتحولة والدهون المشبعة الموجودة في المخبوزات ومنتجات الألبان ضارة، لكن الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة من الزيوت النباتية ، والبذور ، والمكسرات ، والحبوب الكاملة ، والأسماك - وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة - هي مكونات مهمة لنظام غذائي صحي وهي أيضًا ضرورية لصحة القلب.

2. الكربوهيدرات

معظم ما نتناوله من الكربوهيدرات يتم من خلال الحبوب المعالجة التي نستخدمها في الخبز، قد لا يكون الخيار الأكثر صحة لتلبية متطلباتنا من الكربوهيدرات، أظهرت الدراسات أن الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، جنبًا إلى جنب مع الفواكه والخضراوات والفاصوليا، توفر الكربوهيدرات التي يتم هضمها ببطء وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية.

3. البروتين

وفقًا للدراسة عندما يتعلق الأمر بأنظمة التمثيل الغذائي التي تعمل في إنتاج البروتين وإصلاحه، فمن غير المهم ما إذا كانت الأحماض الأمينية تأتي من بروتين حيواني أو نباتي، سواء كان ذلك من خلال البيض أو الدجاج أو السمك أو الخضار والعدس والبقوليات، لا يهم، فقط تأكد من أن البروتين هو جزء من نظامك الغذائي.

4. الفيتامينات والمعادن

إن وفرة الخضار والفواكه بشكل عام يوفر متطلباتك من الفيتامينات والمعادن، ووفقًا للدراسة يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 5 حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات.

5. الماء

شرب 8-10 أكواب من الماء في اليوم يكفي، يجب تجنب المشروبات مثل المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الكحولية، علبة واحدة من الكولا توفر 8-10 ملاعق صغيرة من السكر ، حوالي 120-150 سعرة حرارية "فارغة".