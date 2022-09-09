60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 60 ألف مواطنٍ فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى"، رغم التضيقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وانطلقت حافلات من الداخل المحتل ضمن مشروع قوافل الرباط لأداء الصلاة في المسجد المبارك.

وأدى المصلون صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، بمشاركة واسعة وسط دعوات مستمرة للحشد والرباط فيه.