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إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة المحتلة

09 أيلول / سبتمبر 2022 03:17

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة المحتلة.

 وذكرت مصادر محلية، أن عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في  قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

وذكر الهلال الأحمر أن 17 مواطن إصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدتي بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس.

واندلعت مواجهات قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس بعد تجمع مستوطنين بالمكان  ومهاجمة مركبات المواطنين .

وأصيب 5 مواطنين خلال مواجهات على حاجز "الجيب" شمال غرب القدس تضامناً مع أهالي قرية النبي صموئيل .

واطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين لدى وصولهم الحاجز، كما استهدفوا عددا منهم برش غاز الفلفل في وجوههم، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان والناشط عمر موعد.

وحالت قوات الاحتلال دون تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في محيط الحاجز، وقامت بدفعهم لإخلاء المكان.

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