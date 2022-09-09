وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تهنئ مؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 14 حـادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن عن سقوط طائرة موجهة (RTV) بفعل عطل فني وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان "موسى " و"جواريش "يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تكرم الفريق الطبي الأمريكي المختص بجراحة القلب المفتوح وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم حفلاً لتخريج المتدربين في البرمجة وهندسة الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية المالية والزراعة تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أين يتم تخزين جميع المعلومات الخاصة بالمستخدمين فى فيس بوك؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تُجدد عرضها للاحتلال بشأن الأسرى المرضى وكبار السن

09 أيلول / سبتمبر 2022 03:21

وكالات-الرأي:

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عرضها للبدء بمفاوضات صفقة تبادل من خلال الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن.

وقال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، "إن حركته تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وحياة الأسرى المرضى كافة داخل السجون والمعتقلات.

وأكد جبارين وهو مسؤول ملف الشهداء والأسرى في حماس، على أن قضية الأسرى وتحريرهم مثّلت ولا تزال تمثّل أيقونة تلهب نضال شعبنا، ووقوداً لانتفاضته المتجدّدة على امتداد الوطن. وفق نص تصريحه.

وأضاف: "نجدّد عرض المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الحركة للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، وعلى الاحتلال أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان".

ودعا الجماهير والقوى الحية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من خطر الموت البطيء الذي يتعرّضون له بفعل إجرام الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟