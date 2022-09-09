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"هنية" يبارك انطلاقة الموسم الكروي الجديد

09 أيلول / سبتمبر 2022 07:43

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غزة-الراي 
وجه عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التحية للأسرة الرياضية، وبارك انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/2022، وبدء مباريات دوري كرة القدم للدرجات الممتازة والأولى والثانية اليوم الجمعة على ملاعب محافظات غزة.


وتمنى هنية الذي اختتم جولته الخارجية ووصل لأرض الوطن أمس، التوفيق لاتحاد كرة القدم والأندية المشاركة، وقال إن المنافسة القوية بين الأندية الموسم الماضي والتعاقد مع اللاعبين لتعزيز الفرق تبشر بموسم جميل وأكثر قوة ومنافسة، مؤكدا أهمية الحرص على التنافس الشريف والحفاظ على استقرار البطولات الرياضية.
 

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