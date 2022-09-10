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الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة

10 أيلول / سبتمبر 2022 08:20

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة مواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، والشاب ليث الراباوي من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة جماعين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة "مستعربين" اقتحمت بلدة جماعين، وحاصرت عددا من المنازل، وداهمت محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الله وشقيقه عروة محمد سعيد عبد الله، عقب محاصرة منزلهما، واستولت على مركبة خاصة بهما.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن منتصر السلعوس، بعد أن حاصرت منزله، وفتشته.

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