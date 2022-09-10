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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

10 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي الى صافٍ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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