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الاحتلال يطلق نيران رشاشاته تجاه مراكب الصيادين في رفح

10 أيلول / سبتمبر 2022 09:11

غزة- الرأي

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية إسرائيلية حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، وأطلقت النار وقنابل الانارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح جنوباً، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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