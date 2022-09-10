لاعب رفحي يفتتح أهداف دوري المحترفين

حرم فريق مؤسسة البيرة نظيره شباب الخليل (حامل اللقب) من تحقيق أول انتصاراته في دوري المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عندما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله في افتتاح مباريات المسابقة.

ونجح المخضرم عبد اللطيف البهداري في افتتاح التسجيل للشباب من ركنية صيام التي ارتقى لها برأسه، ليدون أول أهداف البطولة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وإثر ركلة حرة مباشرة، نجح البديل أحمد أبو عرة في إدراك التعادل لصالح البيرة بتسديدة زاحفة ماكرة على يسار الحارس الشويكي.

وحقق فريق مركز بلاطة انتصاره الأول على حساب منافسه شباب الأمعري بهدفين لواحد ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وتقدم بلاطة بهدف مبكر عبر نديم الشيخ، وأضاف زميله ليث خروب الهدف الثاني، بينما أحرز هدف الأمعري الوحيد سامح علوان.

وفي لقاء آخر، تعادل الصاعدان أهلي الخليل وضيفه ترجي واد النيص بهدف لمثله في اللقاء الذي كان مسرحه إستاد هواري بومدين بدورا في الخليل جنوب الضفة.

وتقدم واد النيص بهدف مبكر عن طريق فراس أبو حماد، ورد بعدها بدقائق أهلي الخليل بهدف التعادل بواسطة محمد البدوي، وظلت النتيجة على حالها حتى النهاية.