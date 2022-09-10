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الهلال السعودي يتوج بطلا لكأس "سوبر لوسيل"

10 أيلول / سبتمبر 2022 09:19

وكالات- الرأي

تُوج الهلال السعودي بطلا لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقى الفريقان على استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم (قطر 2022)، التي تقام منافساتها خلال شهري تشرين ثان (نوفمبر) وكانون أول (ديسمبر) المقبلين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الهلال عن طريق النيجيري أوديون إيجالو، بينما تعادل الزمالك بواسطة الجناح المصري أحمد سيد زيزو.

وسيطر لاعبو الهلال على مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني، لكنهم أهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وحال محمد عواد حارس مرمى الزمالك، دون اهتزاز شباكه بمزيد من الأهداف وتصدر للعديد من الفرص بأقدام موسى ماريجا وياسر الشهراني وسلمان الفرج.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية الفائز، ومنحت اللقب لصالح بطل الدوري السعودي.

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