فروانة: 600 أسير في السجون يُعانون من أمراض بينها خطيرة

رام الله - الرأي

أفاد الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، صباح اليوم، بأن 600 أسير فلسطيني مرضى يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار فروانة إلى أن من بين الأسرى المرضى من هو مصاب بأمراض خطيرة كالسرطان، أحدهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يحتضر في السجن.

وبيّن أن من الأسرى من يعاني الإعاقة (الجسدية والنفسية أو الحسية)، وجميعهم يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد.

وحذر فروانة من أن تلك الظروف تفاقم من معاناتهم وتؤدي إلى استفحال المرض، وقد تكون سببًا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم.

وأكد أن "العمل من أجل إنقاذ حياتهم واجب علينا، وتدويل الملف الطبي بات ضرورة ملحة".

وأمس الجمعة، جدّدت حركة حماس، عرض "مبادرة إنسانية" أطلقتها سابقًا للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، داعية الاحتلال إلى أن "يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان".