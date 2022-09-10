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11209 مغادرين و10776 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

10 أيلول / سبتمبر 2022 09:34

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة انون خلال الأسبوع الماضي (4-9 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11209 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10776 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10987 مواطناً و127 أجنبياً، و95 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10576 مواطناً، و153 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48

 

 

 

 

 

 

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