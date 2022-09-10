وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": حفل تكريم أبطال الموسم الرياضي 2022 الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح "توقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية 73 أسيراً استشهدوا منذ عام 1967 نتيجة الإهمال الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تشرف على معايرة صهاريج الوقود من المعبر الى المحطة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك بورشة عمل حول ادارة النفايات الصلبه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل بيت أمر شمال الخليل بالبوابة الحديدية وكالة الرأي الفلسطينية حراق برج عسكري إسرائيلي شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 20 إصابة في 56 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هيئة الأسرى تُحذر من استشهاد الأسير أبو حميد في أي لحظة

10 أيلول / سبتمبر 2022 04:44

ناصر أبو حميد
ناصر أبو حميد

الضفة المحتلة-الرأي:

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، في أي لحظة.

وأوضح الهيئة، أن الاحتلال مارس الاهمال الطبي بحق الأسير أبو حميد، ولم يعد منذ شهرين يتلقى أي جرعة علاج، لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات.

وكان نادي الأسير، قد أعلن أمس الأول الخميس، صدور تقرير طبي جديد، يفيد بأن الأسير المصاب بالسرطان أبو حميد يحتضر.

وكشفت عائلة الأسير أبو حميد في تصريح سابق، أن التوصية الطبية التي حصل عليها خلال الساعات الأخيرة، تدعو الى فحص إمكانية السماح له بالخروج من السجن ليقضي أيامه الأخيرة بين عائلته.

ويذكر أن الوضع الصحي له بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟