سرقة 20 قطعة سلاح تعود لفترة الأربعينيات من متحف بالداخل

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، تعرّض متحف تراثي في "مشمار هشارون" وسط الأراضي المحتلة للسرقة.

ووفق إذاعة الجيش، فقد سُرقت 20 قطعة سلاح تعود لفترة الأربعينيات من المتحف.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في الحادث.