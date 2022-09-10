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الكويت تبدأ اليوم إجراءات التعاقد مع معلمين من قطاع غزة

10 أيلول / سبتمبر 2022 08:14

رئيس وفد وزارة التربية الكويتية، أسامة السلطان
رئيس وفد وزارة التربية الكويتية، أسامة السلطان

وكالات-الرأي:

أكد رئيس وفد وزارة التربية الكويتية، "أسامة السلطان"، أن الوزارة بدأت اليوم السبت، إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة عقب الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في رام الله والخليل و نابلس بالضفة الغربية.

وقال السلطان: "إن المعلم الفلسطيني أثبت جدارته في العملية التعلمية منذ استئناف استقبال دفعات المعملين عام 2017"، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017.

وأضاف: "سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية كافة في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين اإلنجليزية والفرنسية".

واوضح ان فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء، مشيدا بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال اول بعثة معلمين فلسطينيين.

ووصل وفد وزارة التربية الكويتية المكون من 16 شخصا، إلى مدينة رام الله الأحد الماضي في حين سيغادر فلسطين نهاية الاسبوع الحالي عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي المعملين.

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