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العثور على مخطوطات البحر الميت الغامضة "المفقودة في التاريخ" في الولايات المتحدة!

11 أيلول / سبتمبر 2022 08:38

العثور على مخطوطات البحر الميت الغامضة "المفقودة في التاريخ" في الولايات المتحدة!
العثور على مخطوطات البحر الميت الغامضة

أعاد باحثون اكتشاف مخطوطة البحر الميت التي اعتُقد أنها فقدت في التاريخ على بعد أكثر من 6000 ميل في الولايات المتحدة.

ويعد الجزء القديم، الذي يقدر عمره بحوالي 2700 عام، أحد ثلاث برديات فقط بقيت على قيد الحياة من فترة الهيكل الأول.
لكنها نُسيت فعليا وكان من الممكن أن تظل كذلك لولا وفاة أدا يارديني، باحثة في الكتابة العبرية القديمة، في عام 2018.

وعندما طُلب من الأستاذة شموئيل أهيتوف إكمال كتابها غير المكتمل، رصدت القطعة في صورة وأطلقت حملة لتعقب المخطوطة المفقودة.

وعثر على البردية في نهاية المطاف في ولاية مونتانا، حيث أوضح صاحبها أن والدته تلقتها كهدية أثناء زيارتها للقدس في عام 1965. وعلقت القطعة، مؤطرة، على حائطها.

وبدعوة إلى الأراضي المقدسة، قام المالك الحالي الذي لم يذكر اسمه بزيارة مختبر سلطة الآثار الإسرائيلية (IAA) حيث تم حفظ مخطوطات البحر الميت، ووافق على أنه يجب أن يبقى هناك للحفظ في المستقبل.

وقال جو أوزيل، مدير وحدة مخطوطات صحراء يهودا في IAA: "قرب نهاية فترة الهيكل الأول، كانت الكتابة منتشرة على نطاق واسع". ومع ذلك، فإن وثائق فترة الهيكل الأولى المكتوبة على مواد عضوية - مثل ورق البردى - بالكاد نجت. وبينما لدينا الآلاف من أجزاء اللفائف التي يعود تاريخها إلى فترة الهيكل الثاني، إلا أنه ليس لدينا سوى ثلاث وثائق، بما في ذلك هذه الوثيقة التي تم العثور عليها حديثا، من فترة الهيكل الأول.

وتبين أن القطعة نفسها غامضة لأنها تتكون من أربعة أسطر ممزقة. ويُعتقد أن الرسالة الكاملة كانت عبارة عن مجموعة من التعليمات للمتلقي.

وللتأكد من صحة الوثيقة، تم تأريخها إشعاعيا في معهد وايزمان في رحوفوت، ما يكشف عن نسبها القديم.

ويعتقد الخبراء أن الرق أخذ على الأرجح من نفس كهوف صحراء يهودا حيث تم الحفاظ على مخطوطات البحر الميت الأخرى لآلاف السنين بسبب المناخ الجاف والمستقر.

ونقلت القطعة في وقت لاحق من قبل جوزيف سعد، أمين متحف روكفلر، وهليل إسكندر كاندو، تاجر آثار معروف باع الآلاف من أجزاء مخطوطات البحر الميت.

والآن سيتم الاحتفاظ بالوثيقة للأجيال القادمة.

المصدر: ديلي ميل

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