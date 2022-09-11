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نصائح لحمايتك من الشيخوخة المبكرة

11 أيلول / سبتمبر 2022 09:08

نصائح لحمايتك من الشيخوخة المبكرة
نصائح لحمايتك من الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة هي عملية طبيعية، ولكن يمكن لمجموعة من العوامل البيئية تسريعها. فيمكن أن تؤثر الشيخوخة المبكرة على كل من مظهرك وصحتك وتشمل العلامات المرئية الشائعة للشيخوخة المبكرة الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتساقط الشعر والبقع العمرية التي تظهر قبل أو في بداية الثلاثينيات.

وحسب ما ذكره موقع health فأن الفرق الرئيسي بين الشيخوخة الطبيعية والشيخوخة المبكرة هو الجدول الزمني بالنسبة لمعظم الناس ، تبدأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالظهور في أوائل الثلاثينيات من العمر، ولكن هذا يمكن أن يحدث حتى في وقت مبكر للأشخاص الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الشيخوخة المبكرة وهى:

-ينصح دائما بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس والكرفس وغيرها من الخضروات التي تساعد على نضارة البشرة وحمايته من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

-الاهتمام بتناول الفواكه الطازجة بدلاً من العصائر التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات والموا الصناعية ، فمن الممكن تناول الفواكه أو تناول العصائر الطبيعية فقط وابتعد عن العصائر المصنعة.

-ممارسة الرياضة باستمرار، فالتمارين الرياضية تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات والمفاصل والوقاية من الالتهابات وهشاشة العظام.

-الابتعاد عن مستحضرات التجميل غير الصحية فهى قد تحتوى على بعض المواد الكيماوية التي تؤثر على صحة البشرة ونضارتها وتزيد من ظهور التجاعيد.

-الإكثار من شرب المياه، فالمياه هي الوسيلة الطبيعية التي تساعدك في تعزيز صحة ونضارة البشرة.

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