هل وجبات الإفطار الكبيرة مفتاح إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة

كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة إفطار كبيرة في وقت مبكر من اليوم من غير المحتمل أن تحدث أي فرق في إنقاص الوزن، وهذا عكس النصيحة الشهيرة " افطر مثل الملوك وتعشى مثل الفقير"، بحسب ما نشر موقع "health".



وقالت مؤلفة الدراسة ألكسندرا جونستون أخصائية تغذية وأستاذة في كلية الطب والعلوم الطبية والتغذية في معهد رويت بجامعة أبردين في اسكتلندا، أن تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار ليس صحياً، كما يعتقد البعض.



وقرر الباحثون إجراء اختبار النظام الغذائي على 16 رجلاً و 14 امرأة لمدة شهر، وتم تعيين كل مشارك بشكل عشوائي لاتباع نظام غذائي كثيف في الصباح أو نظام غذائي كثيف في المساء.



واستندت جميع الوجبات على 30٪ بروتين و 35٪ كربوهيدرات و 35٪ دهون ، بينما تم تحديد إجمالي السعرات الحرارية اليومية.



لكن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا كثيفًا في الصباح استهلكوا 45٪ من سعراتهم الحرارية اليومية في وجبة الإفطار ، تليها 35٪ و 20٪ على الغداء والعشاء على التوالي.



في المقابل ، اتبع أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا كثيفًا في المساء نسبة 20٪ و 35٪ و 45٪ من السعرات الحرارية اليومية.



في نهاية الشهر ، أخذ جميع المشاركين استراحة لمدة أسبوع واحد ، ثم أعقبها تبديل: في الشهر التالي ، أصبح جميع الأشخاص الذين يتناولون الطعام بكثرة في الصباح يتناولون الطعام بكثرة في المساء ، والعكس صحيح.



وقالت جونستون النتيجة: "وجدنا أن فقدان الوزن كان مشابهًا لكلا النظامين".



لقد فقد جميع المشاركين قدرًا ملحوظًا من الوزن، كل ما في الأمر هو أن أيا من النظام الغذائي لم يحث على المزيد من فقدان الوزن.



ومع ذلك ، حددت جونستون وزملاؤها اختلافًا واحدًا كبيرًا بين نمطي الأكل: تقليل الجوع بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا كثيفًا في الصباح.



في حين أنه "لم يكن هناك أي تأثير على إنفاق الطاقة" كما أشارت ، "كان هناك تأثير إيجابي لوجبة الإفطار الكبيرة للتحكم في الشهية طوال اليوم مع جوع أقل."



وقالت إن ذلك يمكن أن يعطي النظام الغذائي الصباحي الكثير من الدعم على المدى الطويل.



قالت جونستون: "الجوع هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل الناس في الالتزام بنظام غذائي لفقدان الوزن أو تقييد السعرات الحرارية،لذا إذا كانت لدينا استراتيجيات نظام غذائي يمكن أن تساعد في السيطرة على الجوع، فسيكون ذلك مفيدًا في العالم الحقيقي."



ونصح الباحثون بتوزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم لا يؤثر على استقلاب الطاقة أو فقدان الوزن.