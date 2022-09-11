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"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين ماليين بخانيونس

11 أيلول / سبتمبر 2022 10:04

"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافين ماليين بخانيونس

غزة- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس _قسم مركز غرب المحافظة خلافين ماليين الأول بقيمة 7 آلاف دولار، والثاني 500 دينار.

وأوضح المقدم أيمن أبو طه رئيس قسم مركز غرب خانيونس في الشرطة المجتمعية أن الشكوى الأولى تقدم بها المواطن (م.ز) ضد المواطن (م.ز) على خلفية معاملات تجارية بينهما.

والشكوى الثانية تقدم بها المواطن(ك.ح) ضد المواطن (م.ح) ، وكانت الشكاوي المقدمة على خلفية معاملات تجارية نتج عنها خلافات مالية.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لتسوية جميع الخلافات وحلها والتنازل عن الشكاوي حسب الأصول

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