هيئة تشجيع الاستثمار تنظم جولة ميدانية لمنطقة رفح الصناعية

غزة-الرأي

نظمت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد جولة ميدانية لمنطقة رفح الصناعية للاطلاع على اعمال التطوير والتشغيل.



وتأتي الجولة بناء على طلب من رئيسي لجنة المستثمرين في مدينة غزة الصناعية ومنطقة بيت حانون الصناعية.



وقال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية أ. علام غباين، إن الجولة تأتي لاستكمال ودراسة أعمال التطوير والتشغيل لمنطقة رفح الصناعية، بالتعاون مع بلدية رفح. وشارك في الجولة عدد من رجال الاعمال والمستثمرين.



وأوضح غباين أن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية ستقدم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين (وفق قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة) وتقديم كافة ما لديها من خبرات في مجال إدارة وتشغيل المناطق الصناعية.



وناقش الوفد مع رئيس بلدية رفح وأعضاء المجلس البلدي مجموعة من الأفكار والخيارات لاستكمال تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية ورجال الأعمال، مشيدين بالمستوى الراقي للبنية التحتية لمنطقة رفح الصناعية.



وأبدت مجموعة من الشركات استعدادها لإبرام تعاقدات للعمل في المنطقة.



من جانبه، وعد رئيس بلدية رفح والمجلس البلدي بالعمل على تقديم كافة التسهيلات من البلدية لتسهيل عملية استقطاب المستثمرين وتعزيز فرص تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل ودعم مقومات تقديم الخدمات لأبناء محافظة رفح.

