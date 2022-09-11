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النقل والمواصلات يزور غرفة تجارة وصناعة بمحافظة غزة

11 أيلول / سبتمبر 2022 11:56

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غزة-الرأي
زار وفد من وزارة النقل والمواصلات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة برئاسة م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، و ضم الوفد كلا من د. أيمن راضي مدير عام النقل و المهن التخصصية، وأ. أنيس عرفات نائب مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم أ. وليد الحصري رئيس مجلس الإدارة وذلك اليوم في مقر الغرفة.


بدوره، أكد الحصري على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل والمواصلات في التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة فيما يخص حملات التخفيض على رسوم الترخيص وكذلك التسهيلات لتجار المركبات وقطع الغيار.


وشدد الحصري على ضرورة تطبيق القانون المروري على الجميع منوهاً أن الغرفة مع تجديد ترخيص المركبات وتأمينها، وذلك من أجل حماية المركبات والمواطنين من أبناء شعبنا.


بدوره، أوضح عكاشة أن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها في سبيل خدمة المواطن والتخفيف عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع من خلال حملات التخفيضات على رسوم الترخيص وكذلك التسهيل في إجراءات المعاملات.


وأكد عكاشة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والغرفة التجارية باعتبارها الممثل الوحيد لتجار قطاع غزة ولها دور كبير في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وثمن عكاشة جهود الغرفة التجارية التي تخدم قطاع التجار الذي يعتبر قطاعا مهما وحساسا وذا تأثير كبير على مناحي الحياة في قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عامة.
 

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