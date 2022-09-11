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وزارة الاقتصاد تشرف على انتخابات اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية

11 أيلول / سبتمبر 2022 12:07

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غزة-الراي
أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني على انتخابات اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية بحضور الهيئة العامة للاتحاد وبإشراف الاتحاد العام للصناعات.


كما وحضر الانتخابات مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص أ. تامر الزويدي و أ. فادي العريني من وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد.


وقال الزويدي ، إن الوزارة تشرف على انتخابات الاتحادات الصناعية لاختيار مجالس ادارتها، وقد تمت هذه الانتخابات في أجواء إيجابية وإقرار التقرير المالي والإداري للاتحاد.


وبين الزويدي، ان الانتخابات جرت بالتزامن بين المحافظات الشمالية في محافظة الخليل والمحافظات الجنوبية.
 

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