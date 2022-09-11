" العمل " تنجز مخالصات بقيمة (195752) شيكل خلال أغسطس الماضي

غزة-الرأي

نشرت وحدة علاقات العمل بالوزارة تقرير شهر أغسطس للعام الحالي حول عدد المخالصات العمالية المنجزة والشكاوى المقدمة للحصول على الحقوق العمالية.



وحسب التقرير فإن الوحدة أنجزت عدد (43) مخالصة عمالية بقيمة 195752 شيكل، بين عدد من الشركات والمنشآت وعمال سابقين لديهم، كما استقبلت وتابعت (83) شكوى عمالية.



وقالت الوحدة في تقريرها، إنها قدمت (134) استشارة قانونية لطرفي الإنتاج، كما نفذت حملات توعوية للعاملات في رياض الأطفال وغيرهم حول الحقوق العمالية.



وتعمل وحدة علاقات العمل على تحصيل الحقوق العمالية وإنجاز المخالصات بين العمال وأصحاب العمل بالطرق الودية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

