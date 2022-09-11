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إنخفاض بالأسعار من 10-14%

"الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية

11 أيلول / سبتمبر 2022 12:28

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غزة - الرأي

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد، قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية.

وقالت الوزارة، إن هناك انخفاض في أسعار بعض السلع والمواد التموينية بنسبة تصل من 10-14 %.

وطالبت الوزارة التجار وأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالأسعار، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.

وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك تراقب الأسواق عن كثب في جميع محافظات قطاع غزة ولن تسمح بالمطلق التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

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