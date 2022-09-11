هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح

غزة-الراي

تمكنت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، من تحييد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية.

وأوضحت الهندسة، أن القنبلة من نوع GBU39 عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، حيث استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر مايو من العام الماضي 2021.

وأهابت شرطة المتفجرات بالمواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم 100