وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية " العمل " تنجز مخالصات بقيمة (195752) شيكل خلال أغسطس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تشرف على انتخابات اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية وكالة الرأي الفلسطينية "العدل "تصدر 1314شهادة عدم محكومية وتوثق4807 معاملة عدلية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات يزور غرفة تجارة وصناعة بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب عقود المياومة غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنجز مخالصات عمالية بقيمة (91974) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الوسطى يواصل زيارة عدد من المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تنظم جولة ميدانية لمنطقة رفح الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد أبو جلدة من جنين
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح

11 أيلول / سبتمبر 2022 01:04

111
111

غزة-الراي

تمكنت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، من تحييد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية.

وأوضحت الهندسة، أن القنبلة من نوع GBU39 عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، حيث استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر مايو من العام الماضي 2021.

وأهابت شرطة المتفجرات بالمواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم 100

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟