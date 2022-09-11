"الشباب والثقافة" تختتم البرنامج التدريبي "المهارات الإدارية للمراكز الشبابية"

غزة-الرأي

اختتمت وحدة الشؤون الشبابية في الهيئة العامة للشباب والثقافة، البرنامج التدريبي "تنمية المهارات الإدارية"، والذي استهدف متدربين منتدبين عن المؤسسات والمراكز الشبابية العاملة في محافظات قطاع غزة.



وحضر اختتام البرنامج التدريبي، رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام لوحدة الشؤون الشبابية الأستاذ جمال العقيلي.



وخلال كلمة له أكد محيسن على سعي الهيئة لإحداث نهضة حقيقية في عمل المؤسسات والمراكز الشبابية في قطاع غزة، وتعزيز حضورها ودورها المجتمعي، والعمل على تنمية قدرات العاملين فيها، وإكسابهم مهارات إدارية ومالية عصرية مميزة.



ودعا محيسن المتدربين إلى ضرورة نقل التجارب المهارات التي تم تحصيلها خلال البرنامج التدريبي إلى الواقع العملي لتحقيق الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي.



يذكر أن البرنامج التدريبي استمر لمدة (18) ساعة تدريبية وتضمن محاضرات نظرية وعملية في محاور متعددة، وتم توزيع المشاركين على مجموعتين الأولى للمراكز العاملة في محافظة غزة والشمال، والمجموعة الثانية للمراكز العاملة في جنوب قطاع غزة.



وتضمن البرنامج التدريبي (6) محاضرات وهي: النظام الأساسي للمؤسسات الشبابية ومهامها وواجباتها ويقدمها الأستاذ خليل مطر، والنظام المالي للمؤسسات الشبابية ويقدمها الأستاذ علاء الباز، والتوعية الأمنية في العمل المؤسساتي ويقدمها الدكتور علاء الغماري، ومهارات التخطيط ويقدمها الأستاذ بهاء السر، والتشبيك ومهارات جلب الأموال ويقدمها الأستاذ أحمد الشيش، وقانون الشباب ولائحة العمل التطوعي ويقدمها الأستاذ يوسف العقيلي.

من جهتهم عبر المتدربون عن شكرهم للهيئة على سعيها الدائم للارتقاء بأداء المؤسسات والمراكز الشبابية.

