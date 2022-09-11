" القضاء "يصدر تقرير مؤشر الأداء القضائي خلال الإجازة القضائية

غزة-الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا لمؤشر الأداء خلال فترة الإجازة القضائية للعام 2022م والممتدة من تاريخ 15/7/2022م، وحتى تاريخ 31/8/2022م حول الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الإجازة القضائية ورصد أعمال المحاكم ودوائر التنفيذ.

