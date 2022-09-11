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" القضاء "يصدر تقرير مؤشر الأداء القضائي خلال الإجازة القضائية

11 أيلول / سبتمبر 2022 01:15

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غزة-الرأي
أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا لمؤشر الأداء خلال فترة الإجازة القضائية للعام 2022م والممتدة من تاريخ 15/7/2022م، وحتى تاريخ 31/8/2022م حول الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الإجازة القضائية ورصد أعمال المحاكم ودوائر التنفيذ.
 

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