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الصحة: العلاج الطبيعي قدمت (149) ألف جلسة علاجية للمرضى

11 أيلول / سبتمبر 2022 01:28

الصحة: العلاج الطبيعي قدمت (149) ألف جلسة علاجية للمرضى
الصحة: العلاج الطبيعي قدمت (149) ألف جلسة علاجية للمرضى

غزة- الرأي

أكد  مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل د. سامي أبو عويمر، أن وزارة الصحة بذلت جهداً كبيراً في تقديم خدمات العلاج الطبيعي في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

 وقال ابو عويمر:" إن  العلاج الطبيعي يهتم بتحسين القدرات الجسدية للإنسان، وهو مناسب لجميع المرضى من الأطفال حتى كبار السن، عندما تصبح وظائفهم الحركية مهددة نتيجة لتقدم العمر أو الإصابات أو الأمراض أو الاضطرابات الحركية أو أي عوامل بيئية أخرى".


وأضاف" تقوم الوزارة بتطوير خدماتها من خلال تحديث أجهزة العلاج الطبيعي وتزويد مراكزها بأجهزة وأدوات مساعدة، إضافة الى تطوير العاملين من خلال المشاركة في البرامج التدريبية بمشاركة جهات مختلفة من المؤسسات والمنظمات الاهلية والدولية".


وذكر تقرير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في تقريره السنوي للعام الماضي 2021 العدد الإجمالي لمراجعي اقسام العلاج الطبيعي في المراكز التابعة لوزارة الصحة بلغ نحو (29) ألف متردد، مقابل نحو (149) ألف جلسة.

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