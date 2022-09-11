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النيابة العامة تنظم زيارة تعاونية لديوان الموظفين العام

11 أيلول / سبتمبر 2022 01:53

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غزة-الراي
نظمت النيابة العامة، ممثلةً بوفد ترأسه رئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، ووكيل نيابة ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، وعضو الإدارة العامة للتفتيش القضائي أ. علاء مهاني، والمساعد القانوني في المكتب الفني أ. هشام الجدبة، زيارة تعاونية لديوان الموظفين العام، وكان في استقبالهم رئيس ديوان الموظفين العام، م. رامي الغمري، ومدير عام الدائرة القانونية أ. مطر الضاني؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك.


وأثنى المستشار الدريوي على عمل ديوان الموظفين العام، وعلى أهمية التعاون المشترك بين مكوّنات منظومة العمل الحكومي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.


بدوره، نقل أ. كلش رسالة النائب العام وحرصه الدائم على هذه اللقاءات التشاركية، وأشار إلى أن هدف الزيارة يأتي ضمن رؤية النائب العام في تنفيذ خطة (شركاء من أجل العدالة)، والتي تهدف إلى بحث أفق التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة في كافة المجالات.


ومن جهته، رحّب م. الغمري بالحضور مثنياً على جهود النيابة العامة، وأكد على أهمية اللقاء، وأن العلاقة مع النيابة العامة علاقة تشاركية، شاكراً نيابة دعاوى الحكومة ونيابة المؤسسات لحرصها على متابعة القضايا والشكاوى المتعلقة بالموظفين والجهات الحكومية الأخرى.
 

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