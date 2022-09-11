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قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين يقتحمون الحرم الابراهيمي

11 أيلول / سبتمبر 2022 04:28

اقتحام الحرم الإبراهيمي
اقتحام الحرم الإبراهيمي

الخليل – الرأي:

اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشريف غسان الرجبي، إن مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا قسم ومصلى الاسحاقية بالحرم الابراهيمي تزامنا مع صلاة الظهر.

وأضاف الرجبي، ان سدنة الحرم الابراهيمي الشريف حاولوا منع مجموعة من المستوطنين ترتدي لباس فاضح، من الدخول الى مصلى الاسحاقية، وذلك برفقة قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم، في انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين.

وأكد أن الحرم يتعرض بشكل متواصل لعمليات الاقتحام من قبل المستوطنين، ويتم السماح لم يسمى "السياح اليهود" من اقتحام أروقته.

 

 

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