الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأربعاء؛ غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.