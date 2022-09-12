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طرق بسيطة للتخلص من الأضافر الصفراء

12 أيلول / سبتمبر 2022 08:26

طرق بسيطة للتخلص من الأضافر الصفراء
طرق بسيطة للتخلص من الأضافر الصفراء

طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء تساعدك في الحصول على يدين جذابتين.


فالأظافر الصفراء تدل على وجود مشكلة ما في الجسم، لذلك فمن الأفضل علاج هذه المشكلة عن طريق الوقاية وعلاج المشكلة الأساسية التي تسبب بإصفرار الأظافر، كذلك فإن الخلطات الطبيعية تساعد في تبييض الأظافر، فإليك طرق بسيطة لتبييض الأظافر الصفراء.

أسباب إصفرار الأظافر
- مشاكل في الكبد
- أمراض السكري
- الصدفية
- عدم تغيير لون طلاء الأظافر لفترة طويلة
- إستخدام طلاء أظافر قديمة
- إستعمال أدوات التنظيف دون وضع قفازات خاصة لحماية الأظافر

طرق الوقاية من الأظافر الصفراء

لحماية أظافرك من الإصفرار من الأفضل تجفيف أظافر يديك والقدمين جيداً من الماء خاصة بعد الإستحمام، كذلك بالنسبة لأظافر القدمين، فمن الأفضل إرتداء أحذية تناسب حجم قدميك. أما بالنسبة لليدين، فقومي بحماية أظافرك من مساحيق التنظيف عن طريق إرتداء كفوف خاصة بالتنظيف، وإستخدمي مقص معقم حتى لا تتعرضين للعدوى الفطرية من أحد او من ظفر مصاب سابقاً.

علاج الأظافر الصفراء

لتبييض الأظافر الصفراء هناك علاجات عليك اعتمادها لتخفيف هذه المشكلة مثل علاج مرض السكري أو الصدفية، معالجة العدوى الفطرية، تناول المغذيات والأطعمة الغنية بالفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك إنتبهي لتغيير طلاء الأظافر كل فترة حتى لا تعرضي أظافرك للإصفرار.

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