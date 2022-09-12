ريال مدريد يمضي بالعلامة الكاملة ويستعيد الصدارة من برشلونة

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم من منافسه اللدود برشلونة بفوزه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 4-1 أمس الأحد في المرحلة الخامسة.

وقلب النادي الملكي تخلفه بهدف لمهاجم مايوركا فيدات موريتشي من كوسوفو (35)، الى فوز برباعية تناوب على تسجيلها لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (45+3) الذي ادرك التعادل قبل نهاية الشوط الأوّل، والبرازيليان فينيسيوس جونيور (72) ورودريغو (89) والألماني أنتونيو روديغر (90+3).

وتعتبر بداية ريال مثالية اذ يمضي بالعلامة الكاملة مع 5 انتصارات توالياً في الدوري و7 من 7 مع احتساب الفوز بكأس السوبر الاوروبية والانتصار على سلتيك الاسكتلندي 3-صفر الثلاثاء في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتقى ريال مجدداً إلى الصدارة مع 15 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الفائز على قادش برباعية السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

من ناحيته، لم تكن بدايات مايوركا ناجحة اذ بعد تعادل سلبي أمام بلباو افتتاحاً، خسر أمام ريال بيتيس صفر-2، وتعادل سلباً أمام جيرونا، ليحقق فوزه الأول على أرض رايو فاياكانو 2-صفر، قبل أن يسقط للمرة الثانية ويقبع في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

والتقى الفريقان 57 مرة في "لا ليغا" منذ عام 1961، حيث الغلبة واضحة للنادي الملكي مع 37 فوزاً مقابل 10 تعادلات و10 انتصارات لمايوركا.

وافتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لجهود هدافه الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي إيدر ميليتاو للاصابة، دافعاً بالثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريغو والبلجيكي إدين هازار في خط الهجوم ومبيقيا على النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أورليان تشواميني وداني كارفاخال على مقاعد البدلاء.

على ملعب "سانتياغو برنابيو"، فرض مايوركا التعادل مع نهاية الشوط الأوّل على مضيفه برغم استحواذ الاخير على الكرة وتسديدات عدة غير ناجحة من مسافة بعيدة.

ووجد ريال مدريد نفسه متخلفاً في الدقيقة 35 في احدى الفرص النادرة عقب ركلة حرة داخل المنطقة تابعها موريتشي برأسه في الشباك بعدما ارتقى أعلى من المدافع الفرنسي فيرلان مندي وأودعها مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وأدرك ريال مدريد التعادل بهدف رائع من مجهود فردي للاعب وسطه فالفيردي الذي انطلق بالكرة من الدفاع وتوغل من الجهة اليمنى قبل أن يصل إلى خارج المنطقة فسددها بقدمه اليسرى في أعلى مرمى الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (45+4)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم.



بعد بداية الشوط الثاني، استهل أنشيلوتي تبديلاته أبرزها خروج هازار ودخول مودريتش (60)، وكاد لوكاس فاسكيس بعد دقيقة أن يسجل هدف التقدم للريال إلا ان تسديدته مرت سنتيمترات بمحاذاة القائم الأيسر.

وتعرض فاسكيس لإصابة وترك مكانه لكارفاخال (71).

ونجح فينيسيوس في منح التقدم للنادي الملكي بعد مجهود فردي رائع لمواطنه رودريغو الذي تجاوز أكثر من لاعب ومرر له كرة على طبق من ذهب تابعها داخل المرمى (72).

وهو الهدف الرابع لفينيسيوس في الدوري هذا الموسم، والخامس توالياً في مختلف المسابقات.

وتوّج رودريغو جهوده بهدف ثالث بعدما توغل داخل المنطقة وراوغ لاعبَين وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك (89)، في ثاني أهدافه في "لا ليغا" هذا الموسم.

واختتم الوافد الجديد روديغر مهرجان الملكي برابع من رأسية بعد ركلة حرة من مواطنه طوني كروس اكده حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بعد شكوك من حالة تسلل على المدافع الألماني (90+3).